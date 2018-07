Ten Hag: ‘Hij was teleurgesteld, maar hij zei gelijk: ’9 juli ben ik er‘’

Hakim Ziyech sluit vandaag aan bij Ajax. De middenvelder deed deze zomer mee aan het WK in Rusland, waarin Marokko in de groepsfase werd uitgeschakeld. Na een relatief korte vakantie meldt Ziyech zich zodoende weer bij de Amsterdamse club, ook al wil hij nog altijd vertrekken. AS Roma bracht een bod uit op de spelmaker, maar liet na het tegenvoorstel van de Amsterdammers niets meer van zich horen.

“Ik heb hem gelijk na de uitschakeling gesproken en natuurlijk was hij daar teleurgesteld over. Maar hij zei gelijk: ’9 juli ben ik er’”, vertelt trainer Erik ten Hag maandag aan De Telegraaf. Hoewel Ziyech zelf volgens het dagblad akkoord is met AS Roma over een vijfjarige verbintenis, verbaast het de oefenmeester niet dat hij tóch over de Voetballer van het Jaar kan beschikken.

“Ik had daar wel rekening mee gehouden, want ik weet hoe hij erin staat.” Technisch directeur Monchi van AS Roma gaf afgelopen zaterdag aan dat de komst van de Marokkaans international geen prioriteit heeft voor zijn club. “Ik heb Ziyech altijd een goede speler gevonden en ik kan op dit moment niets honderd procent uitsluiten, maar voor nu hebben we al veel spelers die in die rol kunnen spelen”, werd de Spaanse sportbestuurder geciteerd.

Ziyech heeft nog een contract tot medio 2021 in Amsterdam, waar enkele maanden geleden reeds afspraken zijn gemaakt. Als de spelmaker het ideale plaatje vindt, wil hij graag de stap maken. “Maar vindt hij dat niet, dan heeft hij het ontzettend goed naar zijn zin bij Ajax en speelt hij nog heel graag een jaar bij Ajax”, verzekerde Ten Hag ruim een week geleden. “We gaan dit de komende periode bekijken, de transferperiode duurt nog lang.”