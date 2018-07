Van Bronckhorst pakt telefoon na doodsbedreigingen: ‘Hij voelde zich wel oké’

Nicolai Jörgensen miste vorige week in de achtste finale van het WK in Rusland de beslissende strafschop tegen Kroatië, waardoor Denemarken uitgeschakeld werd. De spits van Feyenoord moest het daarna ontgelden in zijn thuisland en kreeg te maken met doodsbedreigingen en andere scheldpartijen op onder meer zijn Instagram-pagina.

'Dood aan Jörgensen', 'Je hebt alles verpest voor Denemarken, varken' en 'Normaal gesproken vind ik het niet kunnen dat spelers met de dood worden bedreigd, maar voor Nicolai Jörgensen maak ik graag een uitzondering', waren enkele van de commentaren die op internet vielen te lezen. Bij Feyenoord zal hij bij terugkeer met open armen worden ontvangen.

“Ik heb Nico gebeld, met name over hoe hij zich voelde, dat is het allerbelangrijkste”, zegt Giovanni van Bronckhorst maandag in De Telegraaf. De oefenmeester van Feyenoord en zijn gezin werden begin dit jaar eveneens ernstig bedreigd. “Het is nooit leuk om te worden uitgeschakeld op een groot toernooi, maar er is rond hem persoonlijk natuurlijk een hoop gebeurd na de wedstrijd. Hij voelde zich naar omstandigheden wel oké, was daar heel nuchter over.”

“Het is iets dat zich met name op social media afspeelt. Ik heb daar zelf ook ervaring mee gehad, helaas.” De Deense voetbalbond liet via een kort statement op Twitter meteen weten dat het de zaak hoog opneemt: “Stop. Onze samenleving moet doodsbedreigingen nooit accepteren. Niet tegen de sterren van het WK, tegen politici of tegen wie dan ook. Dit is volstrekt onaanvaardbaar en onfatsoenlijk. Wij hebben de zaak overgedragen aan de politie om zo een einde te maken aan deze waanzin.”