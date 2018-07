Koeman geniet: ‘We wisten dat het bedrag kon oplopen tot dertig miljoen euro'

Ronald Koeman volgt de verrichtingen van Engeland, en in het bijzonder Jordan Pickford, op het WK in Rusland met meer dan gemiddelde belangstelling. De bondscoach van het Nederlands elftal stond in het verleden voor de selecties van Southampton en Everton en bij laatstgenoemde club werkte hij samen met de 24-jarige doelman. Pickford is bezig aan een uitstekend WK en werd na de kwartfinales tegen Zweden (0-2) zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.

Koeman haalde Pickford naar Everton toen hij nog geen Engels international was. Nu staat de teller op acht A-interlands. “Jordan maakt een geweldige ontwikkeling door. Dat is ook de reden dat we bij Everton vorig jaar zoveel geld voor hem neerlegden”, vertelt de bondscoach maandag in gesprek met De Telegraaf. “We wisten dat het bedrag kon oplopen tot dertig miljoen euro. Ik geef daarbij ook credits aan Steve Walsh (hoofd scouting, red.), die al een hele tijd erg overtuigd was van zijn talent.”

“We hebben onze nek uitgestoken, want het blijft toch een smak geld voor zo’n jonge keeper, die met Sunderland was gedegradeerd.” Koeman zag in Pickford een onstuimige doelman in zijn eerste maanden maar ook een keeper met ‘enorme kwaliteiten’. De sluitpost was daarnaast ‘een trainingsbeest’ en wilde er alles aan doen om beter te worden. “Wij wilden absoluut een topkeeper hebben en dat bleek hij te zijn. In korte tijd ging hij met sprongen vooruit. Intern wisten we dat hij binnen één jaar de doelman van het nationale team zou zijn.”

“We hebben hem ook een beetje moeten ’opvoeden’ in het topsportmilieu. Hij was een tikkeltje aan de zware kant, nu oogt hij topfit.” Koeman vindt het succes van Engeland in Rusland prachtig voor Pickford maar ook voor Gareth Southgate. “Die heb ik als bondscoach een aantal keren ontmoet en dat is een heel geschikte coach. Hij heeft zoveel veranderd. Hij voetbalt met een on-Engels systeem, hij kiest voor jonge spelers en maakt een enorme omslag na ik weet niet hoeveel moeilijke jaren die Engeland achter de rug heeft. Ik gun hem dit zeer.”