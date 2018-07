‘Aanstelling Luis Enrique wordt maandag vanaf 11.30 uur bekendgemaakt’

Luis Enrique wordt de nieuwe bondscoach van Spanje, zo verzekeren lokale media in de nacht van zondag op maandag. Sportkrant Marca pakt op de voorpagina zelfs uit met het nieuws: El nuevo Luis, verwijzend naar wijlen Luis Aragonés, de man die la selección española in 2008 naar de EK-winst in Oostenrijk en Zwitserland leidde.

Bondsvoorzitter Luis Rubiales koos ervoor om Julen Lopetegui vlak voor de start van het WK in Rusland uit te zwaaien, daar hij achter de schermen een contract met Real Madrid was overeengekomen. Onder leiding van technisch directeur Fernando Hierro, het enige alternatief van de Spaanse voetbalbond (RFEF), eindigde men met moeite als groepswinnaar en strandde men in de achtste finales tegen het gastland.

Hierro pakt zijn oude functie als technisch directeur niet op en gaat ook niet door als bondscoach, daar hij een andere uitdaging wil aangaan. De RFEF zal maandagmorgen vanaf 11.30 uur de nieuwe technisch directeur bekendmaken. Dat is waarschijnlijk oud-international Carlos Marchena. De mogelijkheid bestaat dat Rubiales ook de naam van de nieuwe coach wereldkundig zal maken: Luis Enrique.

Niet alle Spaanse media zijn even stellig wat betreft de benoeming van de bondscoach. Luis Enrique, 48 jaar, is weliswaar de favoriet van Rubiales, maar het bestuur van de RFEF zal in de loop van de dag nog wel goedkeuring moeten verlenen alvorens hij met witte rook kan komen. Andere kandidaten als Quique Sánchez Flores, Míchel, Roberto Martínez en Víctor Sánchez lijken om uiteenlopende redenen niet de nieuwe bondscoach te zullen worden.

Luis Enrique heeft altijd aangegeven op een dag bondscoach van Spanje te willen zijn. “Of ik ooit bondscoach van Spanje zou willen zijn? Ja, graag zelfs”, verzekerde de oud-middenvelder twee jaar geleden, toen hij nog trainer van Barcelona was. Luis Enrique was trainer van Barcelona B (2008-2011), AS Roma (2011/12), Celta de Vigo (2013/14) en veroverde vervolgens in drie seizoenen negen prijzen met Barcelona. Volgens Marca kan hij een contract tot en met het EK van 2020 ondertekenen.