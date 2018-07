Ronaldo wordt gewaarschuwd: ‘Deze gasten weten niet wat vakantie is’

Cristiano Ronaldo wordt naar verluidt dinsdag gepresenteerd bij Juventus. De aanvaller zou op het punt staan om voor circa honderd miljoen euro de overstap te maken naar de club uit Turijn en Patrice Evra zou die transfer toejuichen.

De verdediger speelde van 2014 tot 2017 bij Juventus, alvorens hij terechtkwam bij Olympique Marseille en West Ham United. Op Instagram roept hij de 33-jarige Ronaldo op om ‘de juiste keuze’ te maken’: “Je weet hoeveel de Italianen van je houden, maar het is wel een opoffering. Als je naar Juventus gaat, is dat om te werken en om hard te werken. Deze gasten weten niet eens wat vakantie is, haha.”

“Maar die keuze is aan jou. Ik kan je dit in ieder geval vertellen: als je naar Juventus gaat, zal je bij het volgende WK niet slechts een mascotte zijn, maar een ware protagonist. Een protagonist! Als hij tot 2050 door wil voetballen, moet hij naar Juventus gaan. Er is geen andere ploeg waar hij dan naartoe moet. Dat is zo simpel als wat”, besluit Evra.

Ronaldo, vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or, kan bij Juventus naar verluidt voor drie seizoenen tekenen tegenover een jaarsalaris van ongeveer dertig miljoen euro. Daarmee wordt de Portugees verreweg de bestbetaalde voetballer in de Serie A ooit. Het contract van CR7 in het Santiago Bernabéu loopt nu nog tot medio 2021 door.