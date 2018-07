‘Carvalho hakt knoop door en verkast voor twintig miljoen naar LaLiga’

William Carvalho gaat aan de slag bij Real Betis. Estádio Deportivo meldt dat de club uit Andalusië met Sporting Portugal een akkoord heeft bereikt over een transfersom van twintig miljoen euro exclusief vijf miljoen aan variabelen.

De 26-jarige Carvalho heeft zelf ook al zijn jawoord gegeven aan het team van trainer Quique Sétien en dus lijkt niets een transfer meer in de weg te kunnen staan. Clubs als Wolverhampton Wanderers, Villarreal, West Ham United en AS Monaco hadden ook interesse, maar de in Angola geboren Portugees gaat dus naar los Béticos.

Carvalho heeft zijn vrienden en familie reeds over de overstap geïnformeerd en zal waarschijnlijk woensdag een contract voor vijf seizoenen ondertekenen bij Real Betis, tegenover een jaarsalaris van ongeveer tweeënhalf miljoen euro. Op dit moment staat Carvalho nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Sporting.

De 47-voudig international leek niet van plan te zijn om te vertrekken, maar nadat de spelersgroep werd aangevallen door een groep gemaskerde hooligans, liet hij weten onder zijn contract uit te willen. Zijn verbintenis werd niet verscheurd, maar Sporting heeft Real Betis nu dus bereid gevonden om het contract voor een volwassen transfersom af te kopen.