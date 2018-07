‘Frankrijk-fan’ Hazard kent gevaar: ‘Hij kan de Ballon d’Or winnen’

De nationale ploeg van België rekende in de kwartfinale af met België en moet nu nog één horde overleven om de eindstrijd van het WK te bereiken. De Rode Duivels treffen dinsdagavond Frankrijk en Eden Hazard weet dat Kylian Mbappé doorgaans het grootste gevaar is bij de tegenstander.

De negentienjarige Mbappé speelde dit seizoen de sterren van de hemel bij Paris Saint-Germain en was tijdens het WK in Rusland reeds drie keer trefzeker. “Ik heb hem al enkele keren aan de telefoon gehad. Hij moet enkele video’s van mij bekeken hebben toen hij jong was”, grapt Hazard in een interview met beIN Sports.

“Nu ben ik het die soms zíjn video’s bekijkt. Ik heb veel respect voor wat hij presteert op zijn leeftijd. In het moderne voetbal hebben we nog nooit zoiets gezien. De Ballon d’Or? Ja, natuurlijk kan hij die winnen”, aldus Hazard, die eveneens onder de indruk is van middenvelder N’Golo Kanté, met wie de aanvoerder van België samenspeelt bij Chelsea.

“Hij is de beste ter wereld op zijn positie. Als hij top is, heb je 95 procent kans om de wedstrijd te winnen. Wij moeten voorkomen dat hij dinsdag ballen verovert.” Overigens was Hazard als kind niet zozeer supporter van België, maar van Frankrijk. “We zijn opgegroeid met 1998. Toen was er geen shirt van België, maar van Frankrijk.”

“Ik wil het Belgische team van die tijd niet bagatelliseren, er waren heel goede spelers. Maar in die tijd was het al Frankrijk wat de klok sloeg”, aldus de 27-jarige Hazard, van wie een foto zondag de wereld is overgegaan waarop hij samen met zijn broertjes te zien is in een tenue van les Bleus. De negentigvoudig international was op dit WK tot dusverre goed voor twee doelpunten en twee assists in vier wedstrijden.