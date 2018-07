Belgen vol vertrouwen: ‘Nog niet besproken hoe we Mbappé moeten afstoppen’

Voetbalminnend België kijkt reikhalzend uit naar de halve finale van het WK, dinsdagavond tegen Frankrijk. Hoewel het vertrouwen bij de Rode Duivels groot is na de 1-2 zege in de kwartfinale op Brazilië, zal van zelfoverschatting absoluut geen sprake zijn, stelt Nacer Chadli.

De middenvelder speelde als linkervleugelverdediger een belangrijke rol tegen Brazilië. "We hebben intens genoten van onze overwinning tegen Brazilië. Het waren mooie momenten. Nadat ik gewisseld was, was het echt nagelbijten. We konden met zijn allen niet meer op de bank blijven zitten”, wordt hij zondag op een persconferentie geciteerd door Sporza. "Maar nu staan de voetjes weer op de grond. Het is tijd om de halve finale voor te bereiden. Dit is de volgende belangrijkste wedstrijd in ons leven. We zijn klaar om te vechten voor een finaleticket."

Speciale aandacht zal bij de Belgen ongetwijfeld uitgaan naar Kylian Mbappé, dit WK één van uitblinkers aan Franse zijde. "Hoe we Mbappé moeten afstoppen? Dat hebben we nog niet besproken", erkent Chadli. "Mbappé is een zeer snelle jongen met veel techniek, een gevaarlijk heerschap. Op zijn leeftijd heb ik nog niemand gezien die beter was dan hij, buiten Messi dan."

Mogelijk is er tegen Frankrijk een belangrijke rol weggelegd voor Thomas Vermaelen. De verdediger was tegen Brazilië slechts invaller, maar mag vanwege een schorsing van Thomas Meunier dinsdag hopen op een basisplaats. "De coach (Roberto Martínez, red.) beslist. Wij weten nog van niks momenteel", zegt Vermaelen. "Als ik speel is het in elk geval de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière. Ik heb de finale van de Copa del Rey en de Champions League gehad met Barcelona, maar daarin speelde ik niet."

Bij België is het vizier op niets minder dan de wereldtitel gericht, verzekert Vermaelen. "We willen nu die finale halen en hem ook winnen. Zo niet, dan zal er een teleurstelling volgen. We hebben de topfavoriet uitgeschakeld en hebben goed voetbal laten zien. We hebben op moeilijke momenten, zoals tegen Japan, getoond wat we kunnen. Onze ambitie is nu om de finale te winnen en daar geloven we ook in. Het tegendeel zou raar zijn."