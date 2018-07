Foto van gehavende voet gaat viraal: ‘Verschrikkelijk om te zien’

Ilya Kutepov zou eigenlijk niet in de basis beginnen bij Rusland, maar door de blessures bij Viktor Vasin en Georgi Dzhikiya kreeg de centrale verdediger van Spartak Moskou de kans op het WK. Kutepov stelde niet teleur, want hij verdedigde uitstekend en strandde met zijn land uiteindelijk in de kwartfinale van het toernooi.

Honderd procent fit was Kutepov niet, want de 24-jarige stopper speelde de wedstrijd tegen Kroatië met een gehavende voet uit. De foto van zijn rechtervoet ging zondag de wereld over. “Het is verschrikkelijk om naar te kijken”, reageert vader Oleg in gesprek met Sovsport. “Het zit helemaal onder de blauwe plekken, hij is vertrapt door de Kroaten.”

“Het belangrijkste is dat er geen breuk is. In de tweede helft raakte hij opnieuw geblesseerd aan de voet, maar we hebben niet gezien wanneer dat gebeurd is. Het was erg moeilijk voor alle jongens, het was erg zwaar.” Oleg zegt ‘heel kort’ met zijn zoon te hebben gesproken: “Hij was erg moe. Ze hebben ook amper geslapen, aangezien ze heel vroeg terugvlogen naar Moskou om daar afscheid te nemen van de fans.”

De Russische ploeg bedankte de duizenden supporters om 16.00 uur op een podium in de hoofdstad. Kutepov, die zich in de kijker zou hebben gespeeld bij Fiorentina, RB Leipzig, Olympique Lyon en West Ham United, laat via Instagram weten dat hij een ‘geweldige tijd’ heeft gehad: “Het waren onvergetelijke momenten. Ik ben enorm trots op alle jongens die schouder aan schouder stonden. Bedankt mijn land.”