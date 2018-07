Vida ontkent politiek statement: ‘Ik heb teamgenoten overal ter wereld gehad’

Domagoj Vida zorgde zaterdagavond na het WK-duel van Kroatië met Rusland voor commotie. De Kroatische verdediger slingerde na afloop een video de wereld in waarin de twee pro-Oekraïense leuzen werden verspreid. Het kwam Vida op een waarschuwing van de FIFA te staan, maar hij ontkent kwade bedoelingen gehad te hebben.

Vida nam de video op samen met staflid Ognjen Vukojevic. Het duo speelde in het verleden samen bij Dinamo Kiev en koestert nog altijd liefde voor de club. "Leve Oekraïne" en "Deze overwinning is voor Dynamo Oekraïne" zeiden Vida en Vukojevic, terwijl zij zichzelf filmden. Deze teksten liggen politiek gevoelig in Rusland, dat de afgelopen jaren in conflict is met Oekraïne.

Volgens Vida was van een politiek statement echter geen sprake. "Ik betreur het dat bepaalde media het zo hebben geïnterpreteerd", laat hij weten in een statement van de Kroatische voetbalbond. "Het was absoluut geen politiek statement en we wilden er niemand mee kwetsen. Het was slechts een bedankje voor alle steun die we vanuit Oekraïne hebben ontvangen. Vukojevic en ik hebben daar in het verleden gespeeld."

"Tijdens mijn loopbaan heb ik teamgenoten overal ter wereld gehad en ik respecteer ze allemaal", vervolgt Vida. "Ik heb vrienden in Oekraïne, maar ook in Rusland en ik ben trots op ze allemaal. Ik geniet van de gastvrijheid in Rusland op dit WK en ik hoop van harte dat dit bericht niet anders wordt geïnterpreteerd dan op de wijze waarop het bedoeld is."

Vida was zaterdagavond overigens goud waard voor Kroatië. Nadat er na de reguliere speeltijd een 1-1 stand op het scorebord stond, bracht de stopper van Besiktas de Kroaten met een kopbal op voorsprong in de verlenging. Rusland maakte er daarna nog wel 2-2 van, maar dolf in de beslissende strafschoppenserie alsnog het onderspit. Daardoor staat Kroatië woensdagavond tegenover Engeland in de halve finales.