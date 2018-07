Smolov is de schlemiel: ‘Ik zou precies hetzelfde over mijzelf zeggen’

De nationale ploeg van Rusland heeft het publiek zondag bedankt voor de steun in de afgelopen weken. Trainer Stanislav Cherchesov en diverse spelers spraken de duizenden supporters toe, onder wie Fedor Smolov. De aanvaller miste tegen Kroatië een strafschop doordat zijn Panenka werd gekeerd door Danijel Subasic.

“Wat jullie vandaag en gisteren voelden, en tegen mij zeiden, datzelfde zou ik hebben gevoeld en gezegd als ik in jullie schoenen stond”, aldus Smolov op het podium in Moskou. “Ik bedank jullie voor de steun en ben erg blij om hier zoveel mensen te zien. Ik ben heel blij dat ik een inwoner van Rusland ben. De ziel die onze mensen hebben, die vindt je nergens anders op de wereld. Bedankt.”

Ondanks zijn misser in de strafschoppenserie voelt Smolov zich ‘blij en trots’, zo vertelde de 37-voudig international zaterdagavond al aan Championat: “Dat betekent niet dat ik mijzelf ontsla van de verantwoordelijk die ik voor mijn niet gescoorde penalty draag. In mijn hoofd moet ik denken aan de woorden van Michael Jordan na het einde van zijn carrière.”

“‘Ik heb duizend keer gefaald en daarom is het me gelukt’, zei hij. Ik hoop daarom dat ik hier mijn conclusies uit kan trekken en sterker kan worden. Ik bedank alle jongens en de stafleden. De vijftig dagen dat we samen zijn geweest, zal ik nooit meer vergeten. Het was geweldig.” De 28-jarige Smolov speelt voor FK Krasnodar en was voor die club in 99 wedstrijden goed voor 63 doelpunten en 20 assists. Voor Rusland scoorde hij twaalfmaal.