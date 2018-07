‘Borussia Dortmund slijt aanvaller voor twintig miljoen in Engeland’

Andriy Yarmolenko neemt na één seizoen afscheid van Borussia Dortmund. Kicker weet dat de aanvaller inmiddels in Londen is en zich maandag medisch zal laten keuren door West Ham United. Yarmolenko ligt nu nog tot medio 2021 vast in Westfalen.

De 76-voudig international van Oekraïne ruilde Dynamo Kiev vorig jaar voor 25 miljoen euro in voor Dortmund en kende een prima start bij het team van toen nog trainer Peter Bosz. Hij was in tien competitiewedstrijden goed voor drie doelpunten en drie assists, maar daarna wist hij mede door blessureleed niet veel indruk meer te maken in het Signal Iduna Park.

Yarmolenko kwam uiteindelijk tot zes treffers en evenzoveel assists in 26 duels en gaat het nu dus proberen bij West Ham. Bij de club van manager Manuel Pellegrini moet hij na Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski en Issa Diop de derde aanwinst worden van deze zomer.

Sportief directeur Michael Zorc bevestigde eerder op de zondag tegenover Ruhr Nachrichten dat men in onderhandeling was met West Ham. De club uit de Premier League gaat naar verluidt twintig miljoen euro betalen voor Yarmolenko.