Amsterdammer maakt naam in Engeland: ‘Ik heb veel van Kewell geleerd’

NOTTINGHAM - Enzio Boldewijn brak niet door bij FC Utrecht, maar maakt in de lagere regionen van het Engelse voetbal naam voor zichzelf. Met zijn spel bij Crawley Town heeft de rechtsbuiten nu zelfs een transfer verdiend naar de oudste profclub ter wereld. Boldewijn tekende woensdag voor drie jaar bij Notts County en werd op de website van the Magpies omschreven als een van de hottest prospects in de League Two: “Zoiets is heel leuk om te horen.”

Door Gijs Freriks

Belangstelling

Dat de 25-jarige Boldewijn dit seizoen een van de smaakmakers was op het vierde niveau van Engeland, dat bewijzen zijn statistieken. In 45 wedstrijden noteerde de geboren Amsterdammer tien doelpunten en bereidde hij evenzoveel treffers direct voor. Voor Notts County een reden om een transfersom van 260.000 euro over te maken naar Crawley Town. Daarmee is Boldewijn na doelman Kasper Schmeichel de duurste aanwinst ooit voor de club uit Nottingham.

“Het is ongelooflijk dat we hem hebben kunnen halen”, glunderde manager Kevin Nolan op de clubwebsite. “Er is veel interesse geweest van people in de divisies boven ons. Maar toen Enzio zag hoe oprecht onze belangstelling was en de visie uitgelegd kreeg over hoe hij ons als club verder kan helpen ontwikkelen, werd dat een major factor. Hij is iemand die hier absoluut zal excelleren en de mensen op het puntje van hun stoel zal krijgen.”

Boldewijn stond in de belangstelling van onder meer Bolton Wanderers, Ipswich Town, Partick Thistle, Barnsley, Hull City en Rotherham United. Wat heeft hem ertoe doen besluiten om voor Notts te kiezen, de nummer vijf van het voorbije seizoen? “Ik had meer opties en kon ook naar een hoger niveau. Dat wilde ik in eerste instantie ook, maar Notts had al heel lang interesse en daardoor hadden ze een streepje voor.”

De cijfers van Enzio Boldewijn bij Crawley Town.

FC Utrecht

“Ik heb met de trainer gesproken en hij wilde mij heel graag hebben. Hij legde uit wat de plannen waren en die spraken mij erg aan. Notts haalde dit seizoen de play-offs, maar daarin zijn ze er in de halve finale (tegen Coventry City, red.) uitgegaan. Nu willen ze het beter doen: rechtstreeks promoveren naar de League One of anders via de play-offs”, legt Boldewijn uit in een interview met Voetbalzone. Over zijn persoonlijke doelstellingen is Boldewijn helder: hij wil zijn cijfers van dit voetbaljaar evenaren.

De buitenspeler benadrukt echter dat ook hij zich bij oud-middenvelder Nolan eerst zal moeten ‘bewijzen’ om een basisplaats af te dwingen: “En van daaruit wil ik dan verder werken aan mijn doelstellingen. Ik heb tegen Notts altijd goede wedstrijden gespeeld en de nieuwe trainer wilde mij niet voor niets hebben, dus ik denk dat ze een goede indruk hebben. Maar daarmee zeg ik niet dat het logisch zou zijn wanneer ik sowieso in de basis sta, want je moet je altijd bewijzen. Maar voor een concurrentiestrijd ben ik niet bang.”

Boldewijn begon bij SC Voorland in Watergraafsmeer met voetballen en werd al snel opgepikt door FC Utrecht. Hij meldde zich als C’tje bij de Domstedelingen en schopte het tot het eerste elftal, waarin hij in augustus 2011 tegen VVV-Venlo zijn debuut maakte. Een echte doorbraak bleef echter uit: Boldewijn zou nog elf keer in actie komen in FC Utrecht 1 en scoorde niet. “Erwin Koeman was de trainer en zag het in mij zitten. Onder hem heb ik twee wedstrijden in de basis gestaan. Hij vertrok alleen in oktober weer. Jan Wouters kwam en zei: ‘ik zet je terug naar het tweede’. Dat was een domper.”

“Ik bleef hard werken op de training en mocht mee op trainingskamp. Ik stond in de eerste wedstrijd na de winterstop in de basis. Het werd tegen PSV 1-1, maar ik kon mijn stempel niet drukken. Daarna zei Wouters dat ik terug zou gaan naar Jong FC Utrecht of dat ik mij moest laten verhuren. Achteraf denk ik dat hij het heel snel heeft opgegeven met mij, maar ik had in mijn spel ook brutaler moeten zijn. Ik was een talent bij FC Utrecht, maar alleen met talent ga je het niet redden. Als ik voor de goal kwam en zelf kon schieten, gaf ik de ballen eerder af. Maar het gaat om doelpunten, dat ben ik pas later gaan beseffen.”

Harry Kewell

Boldewijn vertrok op huurbasis naar FC Den Bosch, maar daar kwam hij naar eigen zeggen ‘niet helemaal uit de verf’. Pas bij Almere City bloeide hij op. Boldewijn scoorde in het seizoen 2014/15 zeven keer in de Jupiler League en deed dat een jaar later dunnetjes over. “Toen mijn contract bij Almere afliep, hoopte ik dat ik een stap hogerop kon maken. Maar die kans bleef uit en toen dacht ik: ‘ik ben er hier klaar mee en ga het elders proberen’.” Boldewijn bereikte in mei 2016 een akkoord met Crawley Town en kende een daverende start, want in zijn tweede wedstrijd scoorde hij tegen Wolverhampton Wanderers.

Boldewijn had altijd al de droom om in Engeland te voetballen en ging het avontuur onbevangen aan: “Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Maar ik dacht: ik ga hier met een fris gevoel van start en misschien ligt het voetbal mij hier wel. Dat bleek het geval.” Bij Crawley werkte Boldewijn sinds mei 2017 samen met manager Harry Kewell, de voormalige linksbuiten van onder meer Liverpool, Galatasaray en Leeds United die in 2004/05 de Champions League won. Boldewijn vond het ‘een eer’ om op één trainingsveld te staan met de 39-jarige Australiër, die bij Crawley Town voor het eerst zelfstandig coach is.

“Ik heb veel van hem kunnen leren omdat hij op ongeveer dezelfde posities heeft gespeeld. De acties en loopacties die ik maak, kan hij beter herkennen. En als je het vervolgens heel snel oppikt, dan houdt hij daarvan. Hij vindt het jammer dat ik vertrek, maar snapt het ook wel. Ik zal ook altijd goed contact met hem blijven onderhouden en hoop dat hij het ver schopt in zijn trainerscarrière. Hij is een hardwerkende en gepassioneerde man.” Boldewijn speelde honderd wedstrijden voor the Red Devils en was daarin goed voor achttien doelpunten en negentien assists.

FC Twente

Hoewel Boldewijn met Crawley Town niet promoveerde, werd hijzelf wel meermaals onderscheiden. In april 2017 werd hij verkozen tot Supports Player of the Year, in januari volgde de PFA Player of the Month-award en april van dit jaar werd Boldewijn gelauwerd met de PFA Community Player of the Year. Daarnaast werd Boldewijn dertien keer opgenomen in het Team of the Week van de League Two. De vleugelaanvaller kijkt dan ook met een ‘positief gevoel’ terug op zijn twee seizoenen in het Broadfield Stadium.

Met zijn transfer naar Notts blijft Boldewijn behouden voor de League Two, maar een terugkeer op de Nederlandse velden leek ook even tot de mogelijkheden te behoren. FC Twente heeft ‘geïnformeerd’, erkent Boldewijn: “Dat hebben ze vorig jaar gedaan toen ze nog in de Eredivisie speelden, en onlangs opnieuw na het beginnen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. FC Twente is een grote club met een mooie achterban, maar ik had voor mezelf wat andere plannen. Ik ben namelijk nog niet klaar in Engeland.”