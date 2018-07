Vitesse weet opnieuw clubicoon langer te binden: ‘Het is snel gegaan’

De toekomst van Nicky Hofs ligt bij Vitesse. De Arnhemse club laat zondagavond via zijn officiële kanalen weten dat de huidige assistent-trainer van het eerste een nieuw contract heeft getekend. Daardoor ligt Hofs nu tot medio 2021 vast bij Vitesse.

De oud-middenvelder maakt sinds vorig seizoen als assistent deel uit van de technische staf van de Eredivisionist en zal ook onder nieuwbakken trainer Leonid Sloetski in die rol actief blijven. “Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract. Het is de afgelopen jaren snel gegaan”, reageert Hofs op het digitale thuis van Vitesse.

"Na vier jaar in de voetbalacademie trainer te zijn geweest, maak ik sinds vorig jaar deel uit van de staf van de A-selectie", vervolgt hij. "Ik wil vooral heel veel leren en ervaringen op doen. Op termijn zou de cursus Coach Betaald Voetbal een logische stap kunnen zijn, maar op dit moment past de rol van assistent-trainer mij uitstekend."

Technisch directeur Marc van Hintum denkt dat Hofs een mooie trainersloopbaan voor zich heeft liggen. "Zoals Nicky ooit een talentvolle middenvelder was, zo heeft Nicky bewezen talent te hebben voor het trainersvak. We geven Nicky de tijd om zich te ontwikkelen en om te groeien in zijn rol. Daarnaast is met Nicky, en natuurlijk ook met Edward Sturing en Raimond van der Gouw, volop Vitesse-ervaring verankerd binnen de technische staf."

Hofs is na Edward Sturing het tweede clubicoon dat deze week een nieuw contract tekent bij Vitesse. Sturing, tevens assistent-trainer in Arnhem, zette maandag al zijn handtekening onder een nieuw contract tot halverwege 2021.