El Ahmadi accepteert aanbieding en arriveert voor medische keuring

Karim El Ahmadi vertrekt naar Al-Ittihad. Arabische media, waaronder HeSport, melden dat de middenvelder heeft ingestemd met een transfer naar de topclub uit Saudi-Arabië en hij is inmiddels ook al gearriveerd voor de medische keuring.

De 33-jarige El Ahmadi is aangekomen op het vliegveld van Dubai en zal in die stad ook de keuring doorlopen. Als er bij de medische testen geen problemen aan het licht komen, kan de aanvoerder van Feyenoord zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract. Daarmee zou hij na vier seizoenen vertrekken uit De Kuip.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 8 Jul 2018 om 10:30 (PDT)

De 53-voudig international van Marokko, die op het WK in Rusland drie duels speelde, heeft nog een contract voor één seizoen, maar mag van de clubleiding van Feyenoord transfervrij vertrekken. Hij werd vier jaar geleden voor zesenhalve ton teruggehaald van Aston Villa.

El Ahmadi werd ook in verband gebracht met clubs als Stade de Reims en Bursaspor, maar gaat dus tekenen bij Al-Ittihad. Die club, die getraind wordt door de Chileen José Luis Sierra, eindigde dit seizoen op de negende plaats in de competitie van Saudi-Arabië en is tweevoudig winnaar van de Aziatische Champions League.