‘Real Madrid signaleert Belgische WK-uitblinker als alternatief voor Neymar’

Nu Cristiano Ronaldo op weg lijkt naar Juventus, is men bij Real Madrid naarstig op zoek naar een opvolger voor de Portugese superster. De naam van Neymar staat bovenaan het verlanglijstje van Florentino Pérez, maar de president van de Koninklijke heeft naar verluidt op het WK in Rusland een alternatief gesignaleerd voor de Braziliaan van Paris Saint-Germain.

Marca meldt zondag namelijk dat ook Eden Hazard een serieuze optie is voor de Real Madrid. De linksbuiten van Chelsea maakt tijdens het WK grote indruk met de nationale ploeg van België en zou voor de Spaanse grootmacht als plan-B gelden. Neymar is in principe de droomaanwinst van Florentino Pérez, maar mocht hij deze zomer niet los te weken zijn bij PSG, dan zal de flamboyante voorzitter overschakelen naar Hazard.

De 27-jarige dribbelaar heeft nog een contract tot halverwege 2020 bij Chelsea, maar zijn komst lijkt beduidend realistischer dan die van Neymar. Hazard wist zich afgelopen seizoen met zijn club immers niet te plaatsen voor de Champions League en uitte regelmatig kritiek op de spelopvatting van manager Antonio Conte. Daarnaast flirtte hij in het verleden al eens met een vertrek uit Stamford Bridge.

Hazard speelt sinds de zomer van 2012 voor Chelsea en is sindsdien uitgegroeid tot de absolute vedette van the Blues. In 300 officiële wedstrijden voor de club was hij goed voor 89 doelpunten en 75 assists. Daarnaast werd hij tweemaal landskampioen met de Engelsen en won hij één keer de EFL Cup, de FA Cup en de Europa League. De grootste indruk lijkt Hazard echter dit WK gemaakt te hebben.

De 90-voudig international is tijdens het mondiale eindtoernooi in Rusland de smaakmaker van de Belgische ploeg. Hazard wist in vier duels tweemaal te scoren en twee assists te verzorgen en was afgelopen vrijdag cruciaal in het kwartfinaleduel met Brazilië. Mede dankzij zijn uitstekende spel wisten de Rode Duivels met 1-2 te zegevieren en zich zo te plaatsen voor de halve finale, waarin dinsdag Frankijk de tegenstander is.