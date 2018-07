Paulinho ruilt Barcelona na één seizoen weer in voor Guangzhou

Paulinho verlaat Barcelona na één seizoen. Guangzhou Evergrande meldt via de officiële kanalen dat de 29-jarige middenvelder voor één seizoen wordt gehuurd van de club uit Catalonië. Daarna moet men Paulinho verplicht overnemen.

Paulinho vertelt via de officiële kanalen van Guangzhou dat de Chinese competitie zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld heeft en dat ‘de perspectieven’ hem aanspreken: “Ik heb ervoor gekozen om terug te keren naar de Super League en hoop Guangzhou en de fans aan meer titels te helpen. Ik hoop de Super League ook te vermaken.”

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 8 Jul 2018 om 10:08 (PDT)

“Wij zijn ervan overtuigd dat de we de selectie met Paulinho aanzienlijk versterken. Hij zal ons defensieve hardheid brengen, aanvallende impulsen vanuit het middenveld en aan een hoger speltempo en een hoger tactisch niveau helpen”, communiceert de club uit Kanton. “Het enthousiasme van onze fans moedigt het team aan om met elkaar te werken aan een schitterende toekomst voor het voetbal in Guangzhou.”

Paulinho, die met Brazilië vijf wedstrijden in actie kwam op het WK, maakte vorig jaar zomer voor veertig miljoen euro de overstap naar het Camp Nou en kwam daar in 49 wedstrijden tot negen doelpunten en drie assists. De 55-voudig international heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2021, maar het is nog onduidelijk of hij volgend jaar terugkeert of de definitieve overstap maakt naar het Guangzhou van Fabio Cannavaro