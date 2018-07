‘Oud-speler Arsenal en Galatasaray werkt zich in de nesten met brandstichting’

Emmanuel Eboué lijkt zichzelf in de nesten gewerkt te hebben. De voormalig verdediger van onder meer Arsenal en Galatasaray is volgens diverse Engelse media zaterdagmiddag in Londen door de politie gearresteerd op verdenking van brandstichting en het bezigen van beledigende teksten.

De Londense politie laat in een statement weten dat er inderdaad een 35-jarige man zaterdagmiddag rond 17:00 uur is gearresteerd op verdenking van brandstichting en het bezigen van beledigende teksten. Ofschoon de naam van Eboué niet genoemd wordt, wijst volgens onder meer de Daily Mirror alles erop dat het gaat om de Ivoriaanse oud-verdediger.

Eboué gaat al geruime tijd door een diep dal. De voormalig rechtsback kwam eind vorig jaar in het nieuws, nadat hij schokkende informatie over zijn privéleven had onthuld. Zo kwam Eboué na zijn scheiding met de Belgische Aurélie in een depressie terecht. Hij verloor bijna al zijn geld, had zelfmoordneigingen, verloor zijn opa en een broer, heeft zijn drie kinderen sinds juni vorig jaar niet meer gezien, wast zijn kleren met de hand omdat hij zich geen wasmachine kan veroorloven, vervoert zich met zijn laatste spaargeld met het openbaar vervoer en dreigt zijn huis in het Londense Enfield te verliezen aan zijn ex.

Nadien ontving Eboué de nodige steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld. Zo bood Galatasaray hem een baan als jeugdcoach aan en nam hij vorige maand in Santiago Bernabéu deel aan een benefietwedstrijd tussen Arsenal en Real Madrid. Vrienden van Eboué laten nu echter bezorgd weten dat de oud-prof zijn leven voorlopig nog niet op de rails heeft.