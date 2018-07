‘PSV raakt overtuigd van buitenspeler van AA Gent en Panama’

José Luis Rodríguez staat mogelijk voor een transfer naar de Eredivisie. De twintigjarige linkshalf van AA Gent heeft zich tijdens het WK in de kijker gespeeld bij onder meer PSV, zo meldt de Spaanse krant AS.

Rodríguez kwam in Rusland in drie groepswedstrijden in actie, tegen België (3-0 verlies), Engeland (6-1 verlies) en Tunesië (1-2 verlies). In het laatste duel bereidde de Panamees met een schot, dat van richting werd veranderd door Yassine Meriah, het doelpunt voor zijn land voor. Hij kon uitschakeling in de eerste ronde van het eindtoernooi evenwel niet voorkomen.

Rodríguez, die vijf interlands achter zijn naam heeft staan, zou bij PSV in beeld zijn om op termijn de opvolger te worden van Hirving Lozano, die in de belangstelling staat van menig topclub. Mocht Rodríguez naar Eindhoven verhuizen, dan vertrekt hij na twee seizoenen bij AA Gent.

De linkspoot, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, begon zijn carrière bij Chorrillo in eigen land en maakte samen met Ricardo Ávila de overstap naar AA Gent. Eerst op huurbasis, en later op definitieve basis. Rodríguez moet zijn debuut in het eerste elftal van De Buffalo’s nog maken en heeft een contract tot medio 2019.