‘Arsenal strikt talent uit Frankrijk voor acht miljoen euro’

Arsenal en Lorient hebben een akkoord bereikt over de transfer van Mattéo Guendouzi. De negentienjarige middenvelder reist volgens RMC maandag af naar Londen om zijn handtekening te zetten onder een vijfjarig contract.

De jeugdinternational van Frankrijk komt uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, maar vertrok in 2014 naar Lorient om twee jaar later zijn eerste profcontract te tekenen bij les Merlus. Hij ligt derhalve tot medio 2019 vast in het Stade du Moustoir, maar die verbintenis wordt nu voor acht miljoen euro afgekocht door Arsenal.

Door variabelen zou de transfersom nog verder op kunnen lopen, aldus het Franse radiostation. Guendouzi speelde tot op heden dertig officiële wedstrijden voor Lorient en daarin scoorde hij niet. Wel gaf hij een assist. Lorient wilde verlengen met Guendouzi, maar kon niet tippen aan de financiële eisen van het talent.

Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Valenciennes in november kwam Guendouzi in conflict met trainer en voormalig doelman Mickäel Landreau. Hij werd voor tien wedstrijden buiten de selectie gelaten en mede vanwege dat incident zou Lorient hebben besloten om geen nieuwe pogingen meer te doen om het contract van Guendouzi te verlengen.