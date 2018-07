‘Ook FC Nordsjaelland is zeer gepikeerd, Ajax moet fout erkennen’

Ajax speelde zaterdag twee oefenduels, waarvan de eerste in de middag werd afgewerkt op het sportcomplex van SDC Putten. Een B-ploeg van de Amsterdammers ging daar onderuit tegen de Deense topclub FC Nordsjaelland en de Puttenaren waren na afloop van het duel niet te spreken over de gang van zaken. SDC had namelijk gehoopt meer bekende namen te mogen verwelkomen, al wordt door Ajax-voorlichter Miel Brinkhuis ontkent dat dit de afspraak was.

“Wij hebben gecommuniceerd dat de A-selectie in tweeën zou worden geknipt en het beste deel in Hattem zou spelen. SDC Putten betaalt een aanzienlijk ander bedrag dan Hattem voor een bezoek van Ajax”, laat hij weten in gesprek met de Stentor. Brinkhuis erkent echter ook dat de zaken iets anders gelopen zijn dan Ajax in eerste instantie voor ogen had.

“Natuurlijk is dit vervelend. Door vijf blessures en vakantie van vier WK-gangers misten wij veel spelers en waren er minder bekende namen in Putten dan ze idealiter hadden gezien”, gaat hij verder. Albert de Bruin, voorzitter van de Veluwenaren, geeft echter aan dat de door Brinkhuis geschetste situatie ‘klinkklare onzin’ is.

“Dit is honderd procent niet waar en het verdraaien van feiten. In een gesprek op 17 mei is duidelijk afgesproken dat hier geen Jong Ajax of B-keuze zou komen. Anders hadden we niet zo op hoeven schalen met een tribune en toegangsprijzen. Ook Nordsjaelland is zeer verrast en gepikeerd want dit was ook tegen hun afspraken met Ajax, die hetzelfde waren als die van ons. Ajax moet zijn fout erkennen”, is hij duidelijk.