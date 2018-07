Concurrent van Pasveer ambitieus: ‘De beslissing was ook zo genomen’

Vitesse heeft met Eduardo Dos Reis Carvalho, kortweg Eduardo, de gewenste ervaren doelman in huis gehaald. De huurling van Chelsea heeft een missie bij de Arnhemmers, zo vertelt de 36-voudig international van Portugal in een interview met de Gelderlander: “Wij moeten de groepsfase van de Europa League bereiken.”

De 35-jarige doelman, die in 2016 met de nationale ploeg van Portugal het EK won, moet bij Vitesse vooral de concurrentiestrijd aangaan met Remko Pasveer. “Ik was reserve bij Chelsea. Maar ik heb natuurlijk wel onder weerstand getraind. En ik heb ook wel wat vlieguren gemaakt. Dat ritme is er snel weer. Daarvan ben ik overtuigd”, aldus Eduardo, die stelt dat de verhalen die hij hoorde over Vitesse goed waren.

“De beslissing was ook zo genomen. Ik hoop mijn ervaring over te kunnen brengen op de groep. De Europa League is heel erg belangrijk voor de club. We moeten er snel staan.” Vitesse begint op 26 juli aan de Europese campagne, aangezien dan de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma staat.