Fred Grim strijkt neer in Keuken Kampioen Divisie: ‘Grote staat van dienst’

Fred Grim is de nieuwe hoofdtrainer van RKC Waalwijk, zo maken de Brabanders zondagmiddag bekend via de officiële kanalen. De oud-keeper komt over van Sparta Rotterdam, waar hij fungeerde als rechterhand van Dick Advocaat. De 52-jarige Grim heeft in Waalwijk voor twee seizoenen getekend en zal maandag voor de eerste keer voor zijn nieuwe selectie staan.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld laat weten verheugd te zijn met de aanstelling: “Ik ben blij dat ons plan en het bewaren van de rust zich heeft uitbetaald in het aanstellen van Fred Grim. We zijn voortdurend op zoek geweest naar een trainer geschikt voor het allerhoogste niveau van de Keuken Kampioen Divisie, en dat is met het contracteren van Fred gelukt”, vertelt hij.

Van Mosselveld denkt dat zijn club onder leiding van Grim stappen kan zetten: “Met Fred halen we een trainer in huis met een grote staat van dienst die uitstekend past binnen onze voetbalvisie. We zien ernaar uit de komende jaren samen met Fred te bouwen aan de toekomst van onze mooie club en zien in hem hier de ideale trainer voor.”

Voor Grim vormt zijn hoofdtrainerschap bij RKC na zijn dienstverband bij Almere City en zijn tijd als bondscoach bij Jong Oranje de derde keer dat hij als oefenmeester op eigen benen komt te staan. De voormalige doelman van Ajax en SC Cambuur was vorig jaar nog werkzaam als assistent van Danny Blind bij het Nederlands elftal en werkte ook even als interim-bondscoach. Na het ontslag van Alex Pastoor ging hij samen met Advocaat en Cor Pot aan de slag bij Sparta en de verwachting was dat hij volgend seizoen de leiding zou krijgen op Het Kasteel. De Rotterdammers besloten echter anders en gingen met Henk Fraser in zee.