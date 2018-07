Ajacied baalt lichtelijk: ‘Je wil op het veld staan met de grote mannen’

Zaterdagmiddag nam Ajax met de B-ploeg het op tegen het Deense FC Nordsjaelland, een oefenduel dat met 1-3 werd verloren. Dani de Wit mocht namens de Amsterdammers meedoen, maar hoopt in de toekomst deel uit te maken van de A-ploeg, die 's avonds met 1-1 gelijkspeelde tegen het Roemeense FCSB, het voormalige Steaua Boekarest.

De twintigjarige middenvelder had gehoopt dat hij zaterdag al met de A-ploeg mee mocht doen. "Tuurlijk is dat jammer, je wil op het veld staat met de grote mannen, om het zo maar even te zeggen. Maar je wil ook minuten maken en als dat hier kan, is dat mooi. Ik heb weer negentig minuutjes in de benen, dus daar kan ik alleen maar tevreden over zijn", zegt De Wit in gesprek met AT5.

De Wit heeft in de voorbereiding nog enkele weken om eventueel aan te haken bij de A-ploeg. "Of dat gaat lukken in deze voorbereiding weet ik niet. Ik train wel alles mee en ook bij de wedstrijden ben ik erbij, dus wat dat betreft gaat alles goed. Nu speelde ik even met dit team, maar volgende week kan alles weer anders zijn. Het is hopen op een kans en die moet je dan pakken. Je hebt het vooral zelf in de hand."

Benjamin van Leer, die in de rust binnen de lijnen was gekomen als vervanger van Kostas Lamprou, ging na een uur spelen tegen FC Nordsjaelland in de fout bij een voorzet, waarna Andreas Skov Olsen eenvoudig de 0-1 kon binnenlopen. Via Karlo Bartolec en Morten Duncan Rasmussen vergrootte Nordsjaelland de voorsprong vervolgens, alvorens Dean Solomons in blessuretijd wat terugdeed namens Ajax.