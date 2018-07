‘Als Real 226 miljoen euro biedt, worden ze weer een verkoopclub’

Mohamed Salah kende een stormachtig eerste seizoen bij Liverpool, met onder meer 32 doelpunten in 36 wedstrijden in de Premier League en een finaleplaats in de Champions League met the Reds. Door zijn goede prestaties in de afgelopen voetbaljaargang werd de 26-jarige Egyptenaar al snel in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar Liverpool maakte vorige week bekend het contract van de aanvaller te hebben opengebroken. John Barnes, oud-middenvelder van de club, gelooft echter niet dat dit zaligmakend hoeft te zijn.

“Dat Salah een nieuw contract heeft getekend, betekent niet dat Liverpool geen verkoopclub meer is. Iedere club is een verkopende club. Als Real Madrid 200 miljoen pond (omgerekend 226 miljoen euro, red.) biedt op Salah, gaat hij en is Liverpool weer een verkoopclub”, legt hij uit in gesprek met de Daily Star. “Cristiano Ronaldo vertrekt misschien bij Real Madrid, Robert Lewandowski kan Bayern München verlaten.”

“Neymar zou ook weg kunnen gaan bij Paris Saint-Germain, dus zelfs de grootste clubs ter wereld zijn verkoopclubs. Maar wat dit nieuwe contract wel betekent is dat Salah toegewijd is aan Liverpool en dat hij wil blijven om te zien hoe ver ze kunnen komen”, sluit Barnes af. Salah maakte in de zomer van vorig jaar voor 42 miljoen euro de overstap van AS Roma naar Liverpool en was destijds na Christian Benteke de op een-na-duurste aankoop ooit van the Reds.

In het afgelopen jaar gingen recordaankoop Virgil van Dijk, die in de winter voor 84 miljoen euro werd overgenomen van Southampton, Naby Keïta, voor 60 miljoen opgepikt bij RB Leipzig, en Fabinho, voor 50 miljoen gekocht van AS Monaco, daar allemaal overheen. Tegenover de komst van die twee laatstgenoemden, zag Liverpool deze zomer tot nu toe van de basisspelers alleen Emre Can transfervrij naar Juventus vertrekken, terwijl ook Jon Flanagan en Jordan Williams de deur van Anfield achter zich dichttrokken.