Update: ‘Nice baalt van Balotelli en overweegt herenakkoord te schrappen’

De toekomst van Mario Balotelli lijkt bij Olympique Marseille te liggen. Verschillende media in Frankrijk en Italië berichten zondag dat de spits de overstap maakt van OGC Nice naar les Olympiens en de 27-jarige aanvaller werd eerder op de dag al gefilmd terwijl hij op het trainingscomplex van de verliezend Europa League-finalist arriveerde.

Balotelli wordt zondag nog medisch gekeurd en kan daarna zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, bij de club die vorig seizoen op de vierde plaats in de Ligue 1 eindigde. De Italiaan gaat volgens La Gazzetta dello Sport zes miljoen euro per jaar verdienen in Marseille.

Balotelli speelde de afgelopen twee seizoenen voor Nice en kan de club met een aflopend contract transfervrij verlaten. Door een speciale clausule in zijn verbintenis loopt de 35-voudig Italiaans international echter niet gratis de Allianz Riviera uit. Marseille moet les Aiglons namelijk tien miljoen euro betalen om Balotelli definitief in te kunnen lijven.

De Zuid-Fransen worden de zevende werkgever van Balotelli in het profvoetbal. Hij begon zijn loopbaan bij Lumezzane, waarna in 2007 Internazionale op de stoep stond. Na drie jaar in het Giuseppe Meazza maakte hij voor 29,5 miljoen euro de overstap naar Manchester City, maar hier wist hij nooit door te breken. Vijf jaar geleden volgde voor twintig miljoen euro een transfer naar AC Milan, terwijl Liverpool een jaar later ook twintig miljoen euro betaalde voor Balotelli. The Reds verhuurden hem een seizoen later weer aan Milan en in 2016 vertrok hij gratis naar Nice.

Update 8 juli 18.20 uur: 'Nice baalt van Balotelli en overweegt herenakkoord te schrappen'

Mario Balotelli is voorlopig nog geen speler van Olympique Marseille. Diverse Franse en Italiaanse media meldden eerder dat de spits zondag was gearriveerd op het trainingscomplex van de Europa League-finalist, maar volgens RMC Sport en Nice-Matin is van een akkoord nog geen sprake. Balotelli was naar verluidt slechts aanwezig op het trainingscomplex om te onderhandelen over een transfer. De spits is vanwege een herenakkoord met OGC Nice in principe voor tien miljoen euro op te pikken in de Allianz Riviera, maar de club zou balen van de houding van Balotelli en daarom zelfs overwegen het herenakkoord te schrappen.