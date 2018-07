Feyenoord neemt afstand van uitingen over Nouri: ‘Walgelijk’

Feyenoord heeft in een verklaring die de club via de officiële kanalen naar buiten heeft gebracht afstand genomen van een aantal uitingen van de supporters aan het adres van Abdelhak Nouri. De Rotterdammers oefenden zaterdagmiddag tegen het Zeeuws Elftal en tijdens die vriendschappelijke wedstrijd was even een spandoek te zien. Daarnaast zouden er door een aantal supporters ook liedjes zijn gezongen over de middenvelder.

Feyenoord laat weten vragen te hebben ontvangen over het spandoek en zich nu geroepen te voelen om te reageren: “We hebben gisteren ter plaatse niet gehoord dat er liedjes over Nouri gezongen werden. Het doek heeft er kortstondig gehangen en is daarna verwijderd. Wat de bewuste tekst (‘Nouri worden’) precies behelst, is ons ook nog niet duidelijk”, leest de verklaring van de bekerwinnaar.

Feyenoord voegt toe het absoluut niet eens te zijn met de gang van zaken: “Maar laat glashelder zijn dat de club elke negatieve verwijzing naar Nouri's vreselijke leed ronduit walgelijk vindt en ten zeerste verwerpt. We wensen Nouri, zijn familie en Ajax alleen maar alle sterkte toe en gaan ervan uit dat mensen zich in het vervolg onthouden van dit soort wanstaltige uitingen.”

Nouri zakte zondag precies een jaar geleden in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met hartritmestoornissen en liep daarbij blijvende hersenschade op, waardoor de middenvelder zich nog altijd in een vegetatieve staat bevindt. In de voetbalwereld wordt vandaag uitgebreid stilgestaan bij het drama dat zich rond de 21-jarige Nouri heeft afgespeeld.