De voetbalwereld staat een jaar na dato stil bij Abdelhak Nouri

Exact een jaar geleden zakte Abdelhak Nouri in elkaar tijdens een oefenduel met Werder Bremen. De middenvelder van Ajax liep ernstige en onherstelbare hersenschade op. De voetbalwereld, en met name spelers van Ajax, staan stil bij de tragische situatie van Appie. Hieronder zijn enkele hartverwarmende reacties, geuit op Instagram en Twitter, te zien.

