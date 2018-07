Lazio-spits Ciro Immobile met mes bedreigd door supporter

Ciro Immobile heeft het onlangs aan de stok gekregen met een gewapende supporter, zo melden onder meer La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero zondag. De spits van Lazio was met familie en vrienden op vakantie in Francavilla al Mare toen er een woordenwisseling ontstond tussen een man en een aantal vrienden van de aanvaller.

De relschopper trok vervolgens een mes, dat hij eerst in de richting van de bekenden van Immobile wees een daarna ook in de richting van de 32-voudig Italiaans international zelf. Omstanders konden voorkomen dat het incident verder uit de hand liep en nadat de man het hazenpad had gekozen, werd hij even later opgepakt door de politie.

De Carabinieri identificeerden hem daarna al snel als een bekende, gewelddadige hooligan. De plaats waar de 28-jarige Immobile vakantie vierde ligt namelijk in de regio Abruzzo, waar Pescara de grootste club is. Fans van die club en de supporters van Lazio kennen al lange tijd een hevige rivaliteit, waarbij het in het verleden ook al een aantal keer mis is gegaan.