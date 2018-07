Update: ‘PSV wacht juiste bod op verdediger af van Napoli’

Santiago Arias is nog altijd in beeld bij Napoli. De rechtervleugelverdediger van PSV, die de afgelopen weken met Colombia actief was op het WK in Rusland, wordt door de club van trainer Carlo Ancelotti nog altijd als optie gezien. De twee clubs zijn volgens Sky Italia nog wel wat miljoenen euro’s van elkaar verwijderd.

Calciomercato meldde zaterdag dat Arias niet de eerste keus is van Napoli, aangezien Stefan Leiner van Red Bull Salzburg bovenaan het verlanglijstje staat. Arias zou worden gezien als een goede optie, mocht Leiner niet naar Italië trekken. PSV zou een bedrag van vijftien miljoen euro verlangen, terwijl Napoli aan acht à negen miljoen euro zou denken.

Sky Italia meldt zondag echter dat de geschatte bedragen iets hoger liggen. De Eindhovenaren zouden ongeveer twintig miljoen euro willen toucheren voor de Colombiaans international. Napoli blijft voorlopig steken op een bedrag van vijftien miljoen euro. Arias, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Eindhoven, heeft al aangegeven dat hij openstaat voor een vertrek bij PSV.

De 45-voudig international van Colombia kwam medio 2013 voor ongeveer 675.000 euro over van Sporting Portugal. Sindsdien kwam de 26-jarige rechtsback tot 172 wedstrijden voor de huidige landskampioen, waarin hij 10 keer scoorde en 21 assists afleverde. De teller bij Colombia staat na 45 interlands op 0 treffers en 3 assists.

Update 8 juli 23.07 uur - ‘PSV wacht juiste bod op verdediger af van Napoli’

Het Eindhovens Dagblad bevestigt dat Napoli interesse heeft in Santiago Arias. “PSV is bekend met de interesse en wacht op dit moment af of Napoli bereid is het gevraagde bedrag te betalen”, schrijft de regionale krant. PSV eist tien tot vijftien miljoen euro, terwijl Italiaanse media eerder stelden dat de Eindhovenaren vijftien tot twintig miljoen verlangen. Napoli zou voorlopig nog niet verder willen gaan dan negen à tien miljoen euro.