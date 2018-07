‘Neymar wil bekende van Barcelona als vervanger van Cavani’

Neymar en Edinson Cavani onderhouden sinds hun veelbesproken confrontatie vorig seizoen een bekoelde relatie en volgens Sport zou de Braziliaan graag zien dat zijn ploeggenoot van Paris Saint-Germain plaatsmaakt voor Luis Suárez. Neymar ziet de komst van de ex-Ajacied wel zitten en heeft bij de clubleiding van PSG aangedrongen op de komst van de spits.

Neymar heeft zich er naar verluidt bij neergelegd dat hij nog een jaar gaat spenderen in Parijs, aangezien Kylian Mbappé de voornaamste kandidaat zou zijn om de met Juventus gelinkte Cristiano Ronaldo op te volgen bij Real Madrid. Neymar wil een beter seizoen draaien dan de vorige voetbaljaargang en zou ongemakkelijke situaties met Cavani willen voorkomen.

Verschillende clubs zouden al interesse hebben getoond in Cavani, waaronder het Napoli van trainer Carlo Ancelotti. "De dagen van Cavani in Parijs zijn geteld zonder de zegen van Neymar en de rest van de Braziliaanse spelers bij de club", zo klinkt het. Cavani zou zelf ook wel uit zijn op een nieuw avontuur na vijf jaar in de Ligue 1 gespendeerd te hebben.

Suárez wordt door PSG gezien als de ideale opvolger, mede omdat de Uruguayaan een goede relatie heeft met Neymar, zijn ex-ploeggenoot bij Barcelona. Cavani, die Napoli in 2013 voor ruim 64 miljoen euro verliet, ligt nog tot medio 2020 vast in het Parc des Princes. Landgenoot Suárez staat nog tot de zomer van 2021 onder contract in Catalonië.