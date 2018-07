‘We moeten vechten voor ons plekkie, dan horen we van Ajax wel hoe of wat’

Benjamin van Leer werd vorig jaar zomer door Ajax bij Roda JC Kerkrade opgepikt om als back-up van André Onana te gaan fungeren, maar een zware knieblessure heeft de 26-jarige doelman gedurende het afgelopen seizoen lang aan de kant gehouden. De sluitpost is inmiddels weer fit en speelde zaterdagmiddag een helft mee in de met 3-1 verloren oefenwedstrijd tegen FC Nordsjaelland. De openingstreffer ontstond na een fout van hemzelf, zo geeft Van Leer na afloop van het duel toe.

“Daar kan ik heel kort over zijn. De bal kletst zo uit mijn handen. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat mag mijn niet overkomen, punt”, is hij duidelijk tegenover Ajax Life. Ajax speelde zaterdag twee oefenduels, waarvan de wedstrijd tegen de Deense topclub werd afgewerkt met een elftal bestaande uit talenten en spelers die normaal gesproken op de bank zouden zitten. Voor Van Leer verzachtte dit de pijn van de nederlaag echter nauwelijks.

“Dat kan wel zijn, maar voor ons is het gewoon een hele slechte uitslag. Daar baal ik gewoon van, tuurlijk”, gaat hij verder. De doelman geeft aan inmiddels pijnvrij te zijn, maar weet dat het nu wel zaak is om snel weer een ritme te hervinden. Of hij het nieuwe seizoen ingaat als de vaste back-up van André Onana, of dat hij nog moet vrezen voor de concurrentie van Kostas Lamprou, weet hij nog niet: “We moeten vechten voor ons plekkie. Dat is gezonde concurrentie en dan zullen we over een tijdje wel horen hoe of wat.”

Van Leer hoopt in de oefenduels die Ajax speelt in de voorbereiding op de volgende voetbaljaargang in ieder geval zoveel mogelijk minuten te kunnen maken: “Dat is voor nu van groot belang voor mij. Deze oefenduels zijn daarin belangrijk, want je speelt weer wedstrijden op niveau. Dat is ondanks de uitslag vandaag voor mij als keeper belangrijk. Ik heb weer een wedstrijd in de benen.”