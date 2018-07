Van Bronckhorst: ‘Ik schrik wel, omdat je het natuurlijk niet verwacht’

Feyenoord boekte zaterdag tegen het Zeeuws Elftal een moeizame zege. De Rotterdammers stonden bij rust op gelijke hoogte met de amateurs en pas na de onderbreking kon de bekerwinnaar het net vinden: 0-2. Giovanni van Bronckhorst geeft in gesprek met FOX Sports toe dat hij toch wel wat schrok van het spel van Feyenoord.

“Ja, ik schrik wel van zo'n eerste helft, omdat je het natuurlijk niet verwacht. Maar het gebeurt dan wel”, zegt de trainer van Feyenoord na afloop. “Het baltempo lag te laag, we zochten te veel naar moeilijke oplossingen en we liepen te veel met de bal op een veld dat heel stroef is. De dingen die je normaal gesproken niet met doen, hebben we in de eerste helft wel gedaan.”

Na rust zag Van Bronckhorst verbetering. "Toen creëerden we wel veel kansen. De mooiste was voor Jens Toornstra na een aanval over meerdere schijven. Daar hielden we het gewoon heel simpel." In de 54e minuut opende Dylan Vente de score: 0-1. Het was voor de jonge aanvaller alweer zijn vierde doelpunt in de voorbereiding. Sam Larsson zette net na een uur spelen uit een vrije trap de 0-2 op het scorebord.

Feyenoord had een week geleden al de eerste oefenwedstrijd gewonnen, tegen SDC Putten (1-8). Maandag vertrekken de Rotterdammers op trainingskamp naar Zwitserland. Woensdag is kampioen Young Boys de eerste serieuze tegenstander van de bekerwinnaar. Daarna speelt Feyenoord nog tegen FC Basel, Fenerbahçe en Levante.