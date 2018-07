Teamgenoot gelooft niet in transfer Ronaldo: ‘Ik kan het me niet voorstellen’

De mogelijke transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus houdt de media in Spanje en Italië al dagenlang in zijn greep. De 33-jarige aanvaller lijkt voor honderd miljoen euro naar Italië te trekken. Luka Modric, ploeggenoot van Ronaldo bij de Koninklijke, denkt echter niet dat de Portugees international Real gaat verlaten.

De middenvelder, die zich zaterdagavond met Kroatië wist te kwalificeren voor de halve finale van het WK ten koste van Rusland, stelt in gesprek met diverse media dat een vertrek van Ronaldo niet waarschijnlijk zou zijn. “Laten we zien wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat hij gaat. Ik wil graag dat hij blijft, want hij is de beste speler ter wereld”, wordt Modric geciteerd door AS.

De aanvoerder van Kroatië, die net als Ronaldo vier keer de Champions League won met Real, denkt dat Ronaldo deze zomer nergens naartoe gaat. “Ik geloof dat hij blijft, dat is mijn mening. Het zou erg goed zijn als hij blijft, want ik kan het me niet voorstellen dat hij naar een andere Europese club gaat”, besluit Modric, die zich opmaakt voor de halve finale van woensdag tegen Engeland.

Ronaldo zou volgens verschillende media al persoonlijk akkoord zijn met Juventus, dat de sterspeler dertig miljoen euro op jaarbasis zou betalen. Real zou voorlopig nog dwarszitten, waardoor een deal tussen de twee topclubs nog niet beklonken is, zo klinkt het. Ronaldo, die in Madrid nog tot medio 2021 vastligt, zou voor vier jaar kunnen tekenen in Turijn.