Update: Vida ontvangt waarschuwing en mag meespelen tegen Engeland

Kroatië wist zich te plaatsen voor de halve finale van het WK door Rusland te verschalken in de strafschoppenserie. Domagoj Vida, de verdediger die tijdens de confrontatie scoorde namens de Kroaten, nam nadien een video op met staflid Ognjen Vukojevic, waarin de twee pro-Oekraïense leuzen debiteerden. Het duo kreeg vervolgens veel kritiek, met name in Russische kringen.

Vida, tegenwoordig speler van Besiktas, en Vukojevic speelden eerder samen bij Dinamo Kiev en koesteren nog altijd liefde voor de club. "Leve Oekraïne" en "Deze overwinning is voor Dynamo Oekraïne" zeiden Vida en Vukojevic terwijl ze zichzelf filmden. Deze teksten liggen politiek gevoelig in Rusland, dat de afgelopen jaren in conflict is met Oekraïne.

De FIFA is op de hoogte gesteld en gaat het voorval onderzoeken. "De FIFA is bezig het voorval in kaart te brengen en gaat de potentiële bewijzen aangaande dit incident eveneens onderzoeken. Graag begrip dat we verder geen commentaar kunnen geven totdat we alle beschikbare informatie hebben geëvalueerd", aldus de FIFA tegenover the Sun.

De Engelse krant meldt dat de regels van de mondiale voetbalbond voorschrijven dat het voor spelers verboden is om het publiek te provoceren tijdens wedstrijden. De FIFA kan besluiten om Vida voor twee duels te schorsen. Vida heeft al gereageerd op de commotie: "Het is een grap, ik heb vrienden bij Dinamo Kiev. Ik bedoelde er niets mee. Ik begrijp niet waarom Russische fans het wellicht niet begrijpen. Het was gewoon een grap, niets politieks."

Update 8 juli 16.22 uur – Vida ontvangt waarschuwing en mag meespelen tegen Engeland

Domagoj Vida mag meespelen in de halve finale van het WK tegen Engeland. De Kroaat raakte in opspraak nadat de verdediger na de winst van Kroatië en dus ook de uitschakeling van Rusland pro-Oekraïense leuzen uitsprak op een video. "We bevestigen dat de tuchtcommissie van de FIFA een waarschuwing heeft gestuurd", zo luidt het statement van de wereldvoetbalbond.