‘Alles wijst erop dat we op 15 juli de beker omhoog mogen tillen’

Engeland wist vrijdag met 0-2 te winnen van Zweden, waardoor de ploeg van Gareth Southgate zich mag melden in de halve finale van het WK, waar Kroatië de tegenstander is. De Engelse media zijn lyrisch over de prestaties van the Three Lions en prijzen met name de inbreng van Southgate, die pas de derde bondscoach is die Engeland naar de halve finale van het WK heeft geleid.

The Guardian is gecharmeerd van het werk van de oud-verdediger, die sinds 2016 de leiding heeft over de nationale ploeg van Engeland: “Het is een formidabele prestatie om met Engeland zover te komen. Zijn wil en aandacht voor details is extreem. Hij heeft een echte teamcultuur gecreëerd. Wat er de komende dagen ook gebeurt: dit blijft interessant om te volgen."

Volgens The Sunday Times mag de formatie van Southgate serieus gaan dromen van de WK-titel met de kop ‘Hope and glory’. “In het eerste kwartier was het spannend, maar daarna vond de ploeg zijn vorm. Southgate is ongetwijfeld blij met het feit dat niemand geblesseerd lijkt te zijn geraakt en dat geen van de spelers tegen een schorsing aanliep.”

The Sun stelt dat nu de tijd rijp is om de titel in huis te halen: “Onze tijd is gekomen, alles wijst erop dat we op 15 juli de beker omhoog mogen tillen. Denk bijvoorbeeld aan deze rekensom. Doe 1x9x6x6 (het jaar dat Engeland het WK won), doe dat getal in het kwadraat, deel dat door 52 (het aantal jaren sinds de WK-winst) en je komt uit op 2018.7 (juli 2018).”