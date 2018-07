Frank de Boer knipoogt: ‘Soms schaam ik me dood voor hem’

Sjaak Swart presenteerde zaterdag zijn boek Sjaak Swart 80 in boekhandel Scheltema ter ere van zijn tachtigste verjaardag. In onderstaande video spreken Frank de Boer, Rob Witschge en John Heitinga vol lof over Mister Ajax, ook al zijn ze het erover eens dat Swart zich regelmatig misdraagt op het veld.