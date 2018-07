Southampton laat op een na duurste aankoop ooit naar LaLiga verkassen

Guido Carrillo speelt het komende seizoen in LaLiga. Southampton meldt zondagochtend via de officiële kanalen dat de 27-jarige aanvaller voor een jaar is verhuurd aan Leganés. De Spaanse club bevestigt eveneens de komst van de spits, die afgelopen januari nog met veel ambitie naar Engeland trok.

The Saints betaalden destijds 22 miljoen euro aan AS Monaco om de Argentijn over te nemen, waarmee Carrillo de op een na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. In Engeland kon hij echter niet imponeren, want in tien wedstrijden kwam hij tot geen enkel doelpunt en kon de aanvaller slechts tweemaal een medespeler in stelling brengen.

Bij Léganes wordt Carrillo herenigd met trainer Mauricio Pellegrino, met wie hij eerder samenwerkte bij Southampton en het Argentijnse Estudiantes. Bij laatstgenoemde club debuteerde hij op twintigjarige leeftijd en na enkele seizoenen met veel goals maakte hij medio 2015 de overstap naar Monaco. Na anderhalf seizoen bij de Ligue 1-club stapte hij over naar Southampton, maar zonder succes.