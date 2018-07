Update: Woordvoerder Ajax ontkent: ‘Ruzie tussen dronken lokale mensen’

Ajax speelde zaterdag in Hattem met 1-1 gelijk tegen FSCB, het voormalige Steaua Boekarest. Na de confrontatie tussen de twee clubs waren er enkele opstootjes. De politie onderzoekt momenteel verschillende mishandelingen en bedreigingen. Daarbij waren ook medewerkers van de organisatie en Nederlandse supportersgroepen betrokken, zo meldt de politie.

De politie was tijdens de wedstrijd al zichtbaar aanwezig; maar op enkele confrontaties na, bleef het rustig. Een half uur na het duel werd het onrustig bij het sportterrein; er werden enkele opstootjes gemeld tussen Nederlandse supportersgroepen. Toen enkele medewerkers van de organisatie de boel probeerden te sussen, kreeg één van hen een vuistslag in het gezicht. Hij moest vervolgens naar de huisartsenpost om aan zijn verwondingen te worden verzorgd.

Ook een andere 37-jarige medewerker kreeg een klap en een 32-jarige man werd bedreigd, stelt de politie. Mogelijk zijn ook andere bezoekers belaagd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie neemt deze zaak hoog op en is een onderzoek gestart. Er hebben zich al mensen gemeld die video's hebben gemaakt en aangeleverd. De politie roept iedereen op die iets gezien of gefilmd heeft om zich te melden.

Cristian Tanase kon zaterdag namens FCSB geheel vrijstaand de 0-1 op het scorebord brengen. Carel Eiting zorgde er halverwege de eerste helft voor dat de score weer in evenwicht kwam: de middenvelder ontdeed zich met een knappe beweging van een directe tegenstander en rondde vervolgens beheerst af. In de tweede helft kregen beide teams kansen op de zege, maar gescoord werd er uiteindelijk niet meer.

Update 8 juli 13.48 uur - Update: Woordvoerder Ajax ontkent: 'Ruzie tussen dronken lokale mensen'

Hoewel de politie de ongeregeldheden die zaterdag rondom het oefenduel tussen Ajax en FCSB plaatsvonden nog onderzoekt, heeft een woordvoerder van de Amsterdamse club aan Het Parool laten weten dat er geen sprake is geweest van meerdere opstootjes tussen Nederlandse supportersgroepen. Volgens de spreekbuis van de club hadden de incidenten niets te maken met de wedstrijd die Ajax eerder op de wedstrijd speelde: “Het was een ordinaire caféruzie tussen dronken lokale mensen die ruim twee uur na afloop van het duel slaags raakten.” De woordvoerder geeft aan dat een persoon in de kantine ruzie kreeg met een ander, waarna er klappen zijn uitgedeeld. Nadat de organisatie probeerde de kemphanen uit elkaar te houden en hen eruit zette, zouden er bedreigingen zijn geuit.