Vader Özil: ‘Hij is gebroken, teleurgesteld en gekwetst, en ja, ook beledigd'

Duitsland beleefde een historisch slechte WK en werd in de groepsfase al naar huis gestuurd. Mesut Özil was een van de vele spelers van die Mannschaft die niet kon presteren in Rusland. De middenvelder van Arsenal raakte eerder in opspraak door een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Vader Mustafa reageert voor het eerst op de commotie.

“Hij is gebroken, teleurgesteld en gekwetst. En ja: ook beledigd”, begint de vijftigjarige Mustafa in gesprek met BILD. “Zijn eigen fans hebben hem vóór het WK bij de interland tegen Oostenrijk uitgejouwd. Dat kan hij niet begrijpen”, aldus Mustafa, die de kritiek op Özil vanwege een foto met Erdogan ook niet kan begrijpen. “Ik dacht: dit was niet zo’n goed idee, maar ik dacht niet: ow, alles gaat nu verkeerd.”

“Het was niet de eerste keer dat Mesut op de foto ging met Erdogan. Ik weet dat het geen politieke statement was. Het was beleefdheid. Je moet weten: Mesut is een verlegen persoon. Hoe kan hij een foto weigeren als Erdogan dat vraagt? Mesut zou dat erg onbeleefd hebben gevonden. Mesut heeft de foto niet gedaan om Erdogan te steunen. Hij is een atleet die wil voetballen, hij heeft niets te doen met politiek. Daarom dacht hij ook niet na over de foto.”

Vader begrijpt wel waarom Özil daarna niet met een statement kwam: “Hij hoeft zich niet altijd te verdedigen. Hij speelt al negen jaar voor de nationale ploeg. (…) Als we winnen, winnen we samen, maar als we verliezen, verliezen we vanwege Özil. Hij wordt nu uitgejouwd en neergezet als zondebok. Als ik hem nu was, zou ik zeggen: 'Dank jullie wel, maar dit was het!' De situatie geeft daar zeker aanleiding toe.”