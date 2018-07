Feyenoord start traject en maakt miljoenen over aan ‘echte vrienden’

Feyenoord heeft een begin gemaakt met de terugkoop van aandelen van de Vrienden van Feyenoord, zo meldt de club zondagochtend via de officiële kanalen. De Rotterdammers kochten voor 3,5 miljoen euro iets meer dan tien procent van de aandelen terug die de Vrienden als grote minderheidsaandeelhouder sinds 2010 in bezit hadden.

De Vrienden van Feyenoord gaven de club tussen 2010 en 2012 een kapitaalinjectie van in totaal 32,5 miljoen euro, waarmee het toen noodlijdende Feyenoord nieuw toekomstperspectief kreeg. In ruil voor hun kapitaal kregen de Vrienden 49,9 procent van de aandelen in handen. Toentertijd werd afgesproken dat Feyenoord deze in fases zou terug kopen wanneer de financiële situatie dit zou toelaten.

Afgelopen januari gaf Jan de Jong, algemeen directeur van de bekerwinnaar, al aan dat die situatie zich aandiende. “De Vrienden hebben daar recht op nu Feyenoord weer kerngezond is”, zei de sportbestuurder tijdens de nieuwjaarsreceptie. “Al was het maar omdat het echte vrienden zijn gebleken. Zij waren er toen we het het hardst nodig hadden.”

Wanneer Feyenoord een tweede pakket aandelen terug zal kopen en hoe groot dit dan zal zijn, is afhankelijk van de financiële resultaten, zo melden de Rotterdammers. Verdere terugkoop wordt in de toekomst namelijk gefinancierd uit spelersverkopen en extra inkomsten die de club ontvangt bij het bereiken van de groepsfase van de Europa League of de Champions League.