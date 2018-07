‘Conflict’ bij Real bereikte climax: ‘Hij besefte dat Pérez hem niet waardeerde’

Cristiano Ronaldo staat op het punt om Real Madrid te verlaten voor een dienstverband bij Juventus, zo verzekeren diverse Italiaanse en Spaanse media al enkele dagen. De aanvaller van de Koninklijke krijgt in Madrid niet de financiële honorering die hij verdient, aldus oud-president Ramón Calderón. De voormalig preses legt de schuld van de mogelijke transfer deels neer bij de huidige voorzitter Florentino Pérez.

"Als Ronaldo vertrekt, laat hij een gat achter dat onmogelijk opgevuld kan worden. Het is niet makkelijk om een kampioen te vinden die gegarandeerd vijftig doelpunten per seizoen maakt. Ronaldo doet dat al negen jaar, dat moeten we niet vergeten", zegt Calderón in gesprek met verschillende Italiaanse media. De voormalig sportbestuurder weet wel waarom de Portugees graag wil vertrekken uit de Spaanse hoofdstad.

"Het is een complexe situatie. President Pérez heeft geweldige beslissingen gemaakt voor Real in de afgelopen jaren, maar zijn probleem is dat hij niet begrijpt hoe de erfenis van anderen waardig te behandelen. Het gebeurde ook bij het vertrek van Iker Casillas en Raúl, twee legendes van Real. Toen Pérez het overnam, probeerde hij deals te vernietigen die we al maanden hadden liggen. Toen werd er een conflict gecreëerd met de spelers en die is nooit meer opgelost."

"De climax was toen Ronaldo besefte dat Pérez hem niet waardeerde zoals hij zou moeten worden gewaardeerd. Ronaldo wilde een beter salaris, maar dat is normaal als je de beste werknemer in een bedrijf bent. Hij was teleurgesteld over de berichten dat Real bereid is het dubbele te betalen aan Neymar. Ik hoop dat Pérez Ronaldo kan overtuigen om door te gaan bij Real. De ploeg, de club en de fans zouden dan echt dankbaar zijn."