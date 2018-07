Huntelaar praat over ‘het ergste in zijn loopbaan’: ‘We doen het ook voor hem’

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Abdelhak Nouri met hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal. De middenvelder moest op het veld gereanimeerd worden en hield er door een zuurstoftekort hersenschade aan over. Volgens zijn artsen zal Nouri nooit meer normaal kunnen functioneren.

“Dit vergeet je nooit”, vertelde Klaas-Jan Huntelaar zaterdagavond na het oefenduel met FCSB (1-1), in gesprek met de NOS. “Dit is het ergste wat ik heb meegemaakt in mijn carrière. Nog altijd word ik ermee geconfronteerd en het is altijd lastig.” De spelers van Ajax proberen het gevoel om te zetten in iets positiefs. “Alle negatieve dingen probeer je positief om te zetten. Je probeert er extra kracht uit te halen.”

“We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor hem en zijn familie”, benadrukt Huntelaar. Vorige maand erkende Ajax dat de club aansprakelijk is voor de situatie van Nouri. De familie van de speler oordeelde op basis van deskundigen dat de verleende medische zorg op het fatale moment onvoldoende was en stapte in mei naar de arbitragecommissie van de KNVB.

De familie wilde dat Ajax zijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid erkende en dat deed de Amsterdamse club. Nouri doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste elftal. In de KNVB-bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) kwam de spelmaker direct tot scoren. In totaal speelde Nouri vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Voor de beloften kwam hij 45 keer uit. Hij ontving hij de Gouden Stier, de prijs voor de beste speler van de Jupiler League.