Icoon in de bres voor ‘acteur’ Neymar: ‘Mensen passeren hiermee een grens’

Brazilië ligt uit het WK, nadat België de Goddelijke Kanaries met 1-2 naar huis heeft gestuurd. Neymar was de afgelopen tijd de meest besproken man bij de ploeg van bondscoach Tite, aangezien de aanvaller van Paris Saint-Germain zich regelmatig theatraal gedroeg bij een confrontatie met een tegenstander. Roberto Carlos neemt het op voor zijn bekritiseerde landgenoot.

“Brazilië was de betere ploeg als je het over negentig minuten bekijkt”, begint de iconische oud-verdediger van onder meer Real Madrid in een column voor de Daily Mirror. “We hadden meer balbezit, meer kansen en toonden vechtlust in de tweede helft. We konden Thibaut Courtois gewoon niet verslaan. België had zijn ‘scoorschoenen’ aan, wij niet. Zo simpel is het.”

“En bij een WK maken deze details het verschil: één slechte wedstrijd en je ligt eruit”, aldus de Braziliaan, die zich vervolgens richt op de criticasters van Neymar. “Veel aandacht zal nu weer op Neymar komen te liggen. Was hij wel fit? Presteerde hij wel naar behoren en tikte hij zijn gebruikelijke niveau aan? Is hij een duikelaar? Dat soort kritische noten is normaal als je de beste speler van Brazilië bent.”

“Maar sommige kritiek op hem deze zomer is volstrekt oneerlijk geweest. De mensen die Neymar aanpakken, zouden dolgraag willen zijn waar hij nu staat. Er is veel jaloezie in het voetbal, wat ervoor zorgt dat mensen overdrijven en dingen zeggen die ze niet zouden moeten zeggen. Ik hou niet van het commentaar dat hij acteert, mensen passeren hiermee een grens.”