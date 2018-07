FC Porto ontvangt bod van Bayern van 35 miljoen

(AS)

Ex-Vitessenaar Gaël Kakuta mag zich bijna speler van Rayo Vallecano noemen. De Spaanse promovendus heeft een akkoord met Hebei China Fortuna en zit bijna op een lijn met de buitenspeler. (AS)

De Duitse topclub ziet in Alex Telles de ideale concurrent voor David Alaba, nu Juan Bernat lijkt te vertrekken.

West Bromwich Albion kan spoedig een bedrag van zeven miljoen euro bijschrijven. Dat is de transfersom waar Stoke City uiteindelijk mee heeft ingestemd om James McClean aan te trekken. (Diverse Engelse media)