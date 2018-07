‘Wolverhampton hangt strop van 54 miljoen boven het hoofd na aanklacht’

Rui Patricio heeft een contract ondertekend bij Wolverhampton Wanders, maar volgens Sporting Portugal heeft de club het recht op een fikse vergoeding. De in crisis verkerende club van Bas Dost vreest een leegloop van spelers, nadat een groep hooligans de spelersgroep in mei had belaagd. De sluitpost besloot daarop te tekenen in Engeland, maar dit zou niet volgens de regels zijn gegaan.

Samen met een aantal andere ploeggenoten had hij een transferverzoek ingediend, nadat de selectie van Sporting op een training was aangevallen door een groep van circa vijftig fans. De keeper speelde sinds 2000 bij de Portugese topclub, maar wilde hoe dan ook vertrekken na het voorval. Patricio stond volgens Sporting nog altijd onder contract toen hij tekende bij de Engelse promovendus.

Volgens de zondageditie van A Bola wil Sporting, dat sinds kort onder leiding staat van een nieuw bestuur na het vertrek van voorzitter Bruno de Carvalho, 54 miljoen euro zien van Wolverhampton. Het bedrag is gebaseerd op de hoogte van de afkoopclausule, 45 miljoen euro, aangevuld met de twee jaar aan salaris die de 73-voudig international nog had in Portugal.

Sporting is naar de FIFA gestapt om daadwerkelijk schot in de zaak te krijgen. Het is echter nog de vraag in hoeverre de wereldvoetbalbond wil meewerken aan de eis van Sporting. Patricio is niet de enige speler van naam die deze zomer definitief wil vertrekken bij Sporting. Ook onder anderen Rúben Ribeiro, Rodrigo Battaglia, Rafael Leão, Bas Dost, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins en Daniel Podence staan voor een vertrek.