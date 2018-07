Frank de Boer: ‘Als ze op dit moment niet komen, dan wacht ik nog even’

Frank de Boer had al voor een selectie kunnen staan, maar de oefenmeester heeft er bewust voor gekozen om niet meteen zijn jawoord te geven. Sinds zijn vertrek bij Ajax was de 48-jarige oud-verdediger bepaald niet gelukkig met zijn keuzes. Bij Internazionale werd de Nederlander al na 85 dagen op straat gezet, terwijl Crystal Palace reeds na 77 dagen een einde aan de contractuele samenwerking maakte.

“Ik heb best wel veel aanbiedingen gehad. Anderzijds moet het wel de juiste zijn en die is nog niet langsgekomen”, vertelt De Boer in gesprek met FOX Sports. "Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen. Ik heb nu twee keer een zeperd gehad, dus het moet nu wel gewoon een goede keuze zijn. Eentje waar je het gevoel hebt: hé, dat is een stabiele club.”

De Boer was de eerste manager op het hoogste niveau in Engeland sinds 1924/25 die de eerste vier duels verloor zonder dat zijn team scoorde. Crystal Palace verloor van Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0), Swansea City (0-2) en Burnley(1-0). De Londense formatie bereikte wel de volgende ronde van het EFL Cup-toernooi door een zege op Ipswich Town (2-1), maar de misère in de Premier League telde zwaarder voor het bestuur.

“Niet dat er in de laatste vijf, zes jaar negen trainers zijn geweest”, vervolgt De Boer. “Dan weet je eigenlijk al dat je met een achterstand begint. Ik wil dat proberen zo goed mogelijk uit te sluiten.” De Boer blijft vrij rustig onder de situatie en heeft geen haast om een nieuwe uitdaging aan te gaan. “Als ze op dit moment niet komen, dan wacht ik nog even.”

De Boer werd bij Inter aangesteld als opvolger van Roberto Mancini en wist met de Noord-Italiaanse club maar de weg omhoog niet in te slaan. Na veertien punten uit de eerste elf competitieduels én slechts een zege na drie Europa League-wedstrijden vond het bestuur het wel welletjes.