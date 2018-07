Zlatan: ‘Iedere voetballer zou een Gouden Bal moeten krijgen, bedankt’

Zweden strandde zaterdagmiddag in de kwartfinales van het WK in Rusland. Het team van Janne Andersson was niet opgewassen tegen Engeland, dat dankzij doelpunten van Harry Maguire en Dele Alli aan het langste eind trok: 0-2. Ofschoon Zweden zich in de play-offs van Italië ontdeed en daarmee een toegangsticket voor het mondiale toernooi opeiste, zag vrijwel niemand van tevoren aankomen dat de Scandinaviërs zo ver zouden komen.

Zweden eindigde in Groep F als groepswinnaar, met zes punten uit drie duels. In de achtste finales werd Zwitserland met 1-0 verslagen, om uiteindelijk in de kwartfinales geëlimineerd te worden. Oud-international Zlatan Ibrahimovic is ontzettend trots op de prestaties van zijn landgenoten. “Iedere voetballer zou een Gouden Bal in Zweden moeten krijgen”, verwees de aanvaller op Twitter naar de jaarlijkse prijsuitreiking in zijn vaderland.

“Wat zij hebben gedaan, zal altijd worden herinnerd. Bedankt voor de show.” Ibrahimovic verloor zaterdag overigens een weddenschap met David Beckham inzake de uitslag van de kwartfinale. De Zweed zal nu samen met de Engelse oud-voetballer een wedstrijd van Engeland op Wembley moeten bekijken, met een shirt van the Three Lions om de schouders én fish & chips moeten eten.

Andersson was teleurgesteld na de uitschakeling. “Ik probeerde alle spelers te verzamelen op het veld na het laatste fluitsignaal. We waren teleurgesteld, maar ze moeten weten dat we een goed toernooi gespeeld hebben.” Sebastian Larsson vond de zege Engeland zeker verdiend. “We moeten nederig zijn en erkennen dat Engeland het verdiende om te winnen. We moesten honderd procent zijn om een kans te maken, maar dat zat er niet in.”