‘Ze zijn helden die zich bijna dood vochten op het veld, we zijn trots’

Vladimir Putin was zelf niet aanwezig bij de zinderende kwartfinale tussen Rusland en Kroatië in Sotsji op het WK, die eindigde in een zege voor de Kroaten na strafschoppen. De grote leider van het gastland was niettemin trots op het nationale team, ondanks de uitschakeling in de kwartfinales door strafschoppen. “We hebben een eerlijke en geweldige wedstrijd verloren, maar het zijn fantastische jongens.”

Putin bekeek de wedstrijd in Moskou op een andere locatie. “Ze zijn helden die zich bijna dood vochten op het veld, we zijn trots.” Stanislav Cherchesov baalde van de eliminatie van zijn team, maar verzekerde na afloop dat iedereen nu fan van het nationale team is. En dat terwijl het gastland voorafgaand aan het belangrijkse voetbaltoernooi nog werd beschimpt.

“We hebben laten zien wat we waard zijn door keihard te werken', vertelde de bondscoach van Rusland na afloop. “De mensen vertrouwen niet alleen op ons, ze houden van ons. Het hele land is verliefd op ons geworden. Ze weten nu weer waar de Russische ploeg voor staat.”

Cherchesov benadrukte dat het bijna bereiken van de halve finale de standaard moet worden voor Rusland. “Dit is ons normale niveau en moeten we ook tonen op de volgende grote toernooien.” Na negentig minuten stond het 1-1, door treffers van Denis Cheryshev en Andrej Kramaric. In de noodzakelijke verlenging hielden de ploegen elkaar dankzij Domagoj Vida en Mario Fernandes eveneens in evenwicht. In de strafschoppenreeks misten Fedor Smolov en Fernandes, terwijl alleen Mateo Kovacic de bal er namens Kroatië niet in kreeg.