Aparte video van Juventus op Weibo lijkt komst Ronaldo in te luiden

De overgang van Cristiano Ronaldo naar Juventus is nog altijd niet officieel, maar er verschijnen steeds meer signalen dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or inderdaad naar Turijn zal verkassen. Zo was de Italiaanse versie van zijn merk CR7 Underwear een paar uur gehuld in de kleuren van Juventus, dat zelf op Weibo een aparte video plaatste.

Op Weibo, de Chinese variant van Twitter, plaatste Juventus een fragment met een aantal spelers die sinds 1995, het jaar waarin de vaste rugnummers werden geïntroduceerd, het rugnummer zeven droegen. Saillant detail: het gaat om zes spelers, te weten Angel Di Livio, Gianluca Pessotto, Hasan Salihamidzic, Simone Pepe, Simone Zaza en Juan Cuadrado. Ronaldo zal in principe speler nummer zeven, zijn favoriete nummer, worden, maar de video van tien seconden stopte precies op het moment suprême.

???? | A conta oficial da Juve na rede social chinesa Weibo publicou um vídeo no qual dá a entender que o número 7 da equipe deve mudar de dono na próxima temporada.

[Via: @diarioas] pic.twitter.com/NNDVy40rGO — Nação Madridista (@nacaormcf) 7 juli 2018

De inmiddels niet meer beschikbare video werd zogenaamd geplaatst om 7 juli, de zevende dag van de zevende maand van het kalenderjaar, te vieren, maar de publicatie werd op sociale media meteen geassocieerd met de waarschijnlijke komst van Ronaldo. Op de website van CR7 Underwear stond immers ook enkele uren een afbeelding van Ronaldo voor een muur met witte en zwarte strepen, de clubkleuren van Juventus.

Ronaldo verruilde in 2009 Manchester United voor Real Madrid. Met 450 doelpunten in 438 duels is hij topscorer aller tijden van de Spaanse topclub. Hij veroverde viermaal de Champions League met los Merengues, die een transfersom van honderd miljoen euro zouden verlangen. Ronaldo kan in Turijn een contract tot medio 2022 ondertekenen, tegen een financiële vergoeding van dertig miljoen euro per jaar.